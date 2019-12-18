2019/12/18 | 10:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت شركة “سامسونغ” خلال مشاركتها في مؤتمر “IEDM 2019” عن تقنية “14nm FinFET”، والتي ستمكنها من توفير حساسات تصوير بدقة عالية تصل إلى 144 ميغابكسل في الهواتف التي ستطلقها.وأشار باحثو الشركة الكورية الجنوبية إلى أن التقنية الجديدة ستخفض استهلاك الطاقة بمعدل 42 في المئة في الحساس عند التصوير بمعدل 10 إطارات في الثانية.كذلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سامسونغ على طريق توفير كاميرات بدقة غير مسبوقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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