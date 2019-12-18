هيئة النزاهة تصدر امر قبض بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة

2019/12/18 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اصدرت هيئة النزاهة، الاربعاء،أمر قبض بحقِّ المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق؛ على خلفية صرف مبلغ (60،000،000) مليون دولار أمريكي دون ضمانات كافية.و اشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أن “محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض […]

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