2019/12/18 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة/ أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأربعاء، الافراج عن ” 2700″ متظاهر، وكشف ما يزال (107) متظاهر جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون.
وقال اعلام القضاء في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن أطلاق سراح (2700) موقوف من المتظاهرين لغاية يوم […]
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وقال اعلام القضاء في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن أطلاق سراح (2700) موقوف من المتظاهرين لغاية يوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يطلق سراح ” 2700″ من المتظاهرين و”170″ قيد التحقيق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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