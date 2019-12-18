القضاء يطلق سراح ” 2700″ من المتظاهرين و”170″ قيد التحقيق

2019/12/18 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأربعاء، الافراج عن ” 2700″ متظاهر، وكشف ما يزال (107) متظاهر جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون.وقال اعلام القضاء في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت عن أطلاق سراح (2700) موقوف من المتظاهرين لغاية يوم […]

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