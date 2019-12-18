النفط يتراجع بعد نمو المخزونات الأمريكية وآمال الطلب تحد من الخسائر

2019/12/18 | 10:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أمريكية نموا مفاجئا في مخزونات الخام، لكن التوقعات بطلب أقوى في العام المقبل حالت دون هبوط أكبر للأسعار.

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