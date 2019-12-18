الذهب مستقر.. والبلاديوم يتراجع

2019/12/18 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة عززت شهية المستثمرين للمخاطرة وغطت على شكوك مستمرة بشأن التجارة بين أميركا والصين، بينما تراجع البلاديوم بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا قرب 2000 دولار للأوقية.

وفي أواخر جلسة التداول، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1475.30 دولار للأوقية (الأونصة) بلا تغير يذكر عن مستواه في بداية الجلسة.

واستقرت العقود الأميركية للذهب في معظمها لتبلغ عند التسوية 1480.60دولار للأوقية.

وذكر البنك المركزي الأميركي أن إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نما بأكثر من المتوقع في تشرين الثاني، وهو ما أبقى بورصة وول ستريت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

والمستثمرون حريصون على معرفة المزيد بشأن الاتفاق التجاري الأولي المبرم بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي.

وقال مستشار بارز بالبيت الأبيض، الاثنين، إن اتفاق "المرحلة واحد" للتجارة مع الصين "مكتمل تماما"، لكن مسؤولين صينين كانوا أكثر حذرا، إذ أكدوا أن النزاع التجاري لم تتم تسويته بالكامل.

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