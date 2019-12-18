اغتيال مدرس أمام منزله في محافظة ديالى

2019/12/18 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا مدرس لغة إنكليزية في محافظة ديالى وامام داره.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “مسلحين مجهولين اغتالوا مدرس اللغة الإنكليزية في محافظة ديالى رائد جابر أمام منزله في حي العصري بناحية مندلي”.

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