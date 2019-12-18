رئيس موقع توتير يلغي متابعته لمارك زوكربيرغ

2019/12/18 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اقدم رئيس موقع “تويتر” جاك دورسي، بإلغاء متابعة مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشبكة “فيسبوك”، دون الإعلان عن السبب.وفاجأ دورسي أمس الثلاثاء متابعيه بهذه الخطوة غير المبررة، بحسب موقع “ماشابل” الأمريكي، الذي حاول التواصل مع تويتر للحصول على توضيح بخصوص المسألة، دون أن يفلح في ذلك.ونشر حساب على “تويتر” يعرف بـ “Big Tech […]

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