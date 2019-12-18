فالفيردي يكشف عن كتيبة برشلونة لموقعة الكلاسيكو

2019/12/18 | 10:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، عن قائمة النادي “الكتالوني” لخوض لقاء “الكلاسيكو” أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.واستدعى فالفيردي 18 لاعبا لخوض هذا اللقاء، واستبعد كلا من عثمان ديمبيلي وآرثر ميللو للإصابة، بينما جاء استبعاد جونيور فيربو وموسى واجيه وتوديبو بسبب قرارات فنية، وتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الذين اختارهم فالفيردي للقاء الذي

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