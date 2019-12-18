2019/12/18 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الدكتور يوخن شميت إن آلام الظهر قد ترجع إلى أمراض الأسنان، نظرا لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.وأوضح طبيب الأسنان الألماني أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم “خلل المفصل الصدغي الفكي” أو “Temporomandibular joint dysfunction”، والذي قد يؤدي أيضا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما علاقة آلام الظهر بالأسنان؟ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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