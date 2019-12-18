هاكر عراقي يسحق الأمن السبراني و ينشر غسيل وزارات حكومة عبد المهدي واحدة بعد الأخرى

2019/12/18 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم قرصان إلكتروني (هاكر) الثلاثاء، على اختراق مواقع إلكترونية حكومية عراقية، من بينها موقع وزارة الداخلية وموقع رئاسة الوزراء.وبدأت عملية الاختراق مع ساعات الثلاثاء الأولى، وشملت تعطيل مواقع حكومية ونشر معلومات حساسة ومراسلات تم سحبها من مواقع إلكترونية حكومية.وطالت العملية مواقع كل من وزارة الداخلية، ورئاسة الوزراء، ووزارة التربية، ووزارة الداخلية، وموقع وزارة […]

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