استقرار اسعار الدولار ببورصة الكفاح و الاسواق المحلية

2019/12/18 | 10:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…استقرت اليوم الاربعاء، (18 كانون الاول 2019) اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.750 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 121.250 دينار.سعر شراء الدولار = 120.250 دينار.

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