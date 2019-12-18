2019/12/18 | 10:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بزوغ فجر العصر الحجري الحديث، لفظت فتاة قطعة علكة أو لبان، مصنوعة من خشب شجرة البتولا، كانت تمضغها في بحيرة ضحلة كانت تجتذب الصيادين بالقرب من السواحل الجنوبية للدنمارك.وبفضل الحمض النووي الذي عثر عليه في “علكة” أو “لبان”، تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث وتحديدا قبل نحو 6000 عام، تم الكشف عن هوية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علكة تكشف عن هوية لولا الراحلة قبل 6000 عام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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