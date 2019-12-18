رجال الأمن يؤمنون الكلاسيكو منذ الصباح

2019/12/18 | 10:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيم التوترات السياسية في إقليم كتالونيا الاسباني، على مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقررة اليوم الأربعاء، والمؤجلة عن الجولة الـ10 من الليغا.

ووفقًا لبرنامج إلـ"تشيرنغيتو"

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