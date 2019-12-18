2019/12/18 | 10:39 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطفال فى مستنقع الإرهاب.. أبناء الدواعش "ثعابين صغيرة" تنتظر العودة إلى بلدانها.. تقارير غربية: عدد أطفال المتطرفين ذوى الأصول الأوروبية 5 آلاف.. وبرل... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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