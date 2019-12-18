النجيفي: الشارع سيطيح بالعملية السياسية إذا لم تتوافق الكتل على رئيس وزراء مناسب

2019/12/18 | 10:39 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، أن المطلوب من رئيس الوزراء القادم هو إجراء إنتخابات نزيهة تقنع الشارع.وقال النجيفي في تصريح لصحيفة...

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