السفير الكندي في العراق يرد على اتهامه بتشجيع الكرد على الانفصال

2019/12/18 | 10:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة رد السفير الكندي في العراقي، اولريك شانون، اليوم الأربعاء، على اتهامه بـ ’’تشجيع’’ سياسيي إقليم كردستان على الانفصال.وقال شانون في تغريدة رد فيها على أحد مستخدمي تويتر، اتهمه بتشجيع الكرد على الانفصال، إن "كندا تؤيد مبدأ العراق الموحد"، وذلك عقب لقاء جمعه بأحد مسؤولي كردستان.وأردف السفير، أن "هذا الامر لا يمنعنا من الالتقاء بشخصيات ورموز جميع شعوب العراق".وأضاف، أن "سفير العراق في كندا حر تماماً باللقاء بمن يشاء بلا استثناء حتى لو كانوا انفصاليين كما يليق ببلد ديمقراطي".واختتم تغريدته :"أنا كيبيكي وادرى منك بهذا الخصوص"، رداً على سؤاله من قبل المغرد، حول ما اذا كان يقبل بلقاء السفير العراقي في كندا بمسؤولين من إقليم (كيبيك) ذو النزعة الانفصالية، في كندا.

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