2019/12/18 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الإله_إصباح الشهيد عمر بن جلون...والعود الأبدي لفكرة اليساركلما جاء شهر دجنبر؛ تطفو من أعماق روحك وتملأ الأمكنة بحضورك الأزلي ضد من أرادوا من اغتيالك أن يكون محوا لفكرة وقتلا لمشروع.تعود كل عام في شهر دجنبر لتذكر القتلة بانك هنا منغرس في التربة؛ وفكرك يغوص عميقا منشئا له جذور مفعمة بالأبدية لآن الخلود هو مصير الأبطال.عودك الأبدي هو عود لليسار في وضوحه؛ أنت الذي كنت تحارب التضليل والغموض.عودك هوعود ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الإله إصباح - الشهيد عمر بن جلون.. والعود الأبدي لفكرة اليسار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الإله إصباح - الشهيد عمر بن جلون.. والعود الأبدي لفكرة اليسار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).