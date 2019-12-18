2019/12/18 | 10:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اظهرت وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، اليوم الاربعاء، اعفاء مدير مجاري البصرة المهندس خالد نجم عبد الله من منصبه وتكليف مدير بلديات المحافظة خزعل حميد غضبان بإدارتها بدلاً عنه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اعفاء مدير مجاري البصرة وتكليف مدير البلديات بدلاً عنه) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اعفاء مدير مجاري البصرة وتكليف مدير البلديات بدلاً عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).