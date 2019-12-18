النجف.. شركة “كاله” الإيرانية تُغلق أبوابها بسبب الخسائر

2019/12/18 | 10:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أقدمت شركة “كالة” #الإيرانية، على إغلاق مقرها في محافظة #النجف، بسبب #الخسائر.وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن «شركة “كاله” الإيرانية أغلقت مقرها في النجف نتيجة الخسائر […]

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