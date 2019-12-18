2019/12/18 | 10:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- رجح رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، ترشيح رئيس للحكومة الجديدة خلال الساعات او الايام القليلة المقبلة، فيما اكد ان الموازنة جاهزة.

وقال عبدالمهدي، يوم الثلاثاء، خلال كلمة متلفزة في جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة الحالية حكومة تصريف امور يومية، لكنها حكومة ولايتصور احد انها لاتتمتع بصلاحيات ولاتقوم بأعمال، وانما هي لاتستحدث امرا جديدا يكون عقبة امام برنامج الحكومة المقبلة.

واعرب عبدالمهدي عن سعادته، وخصوصا، ان البلد اصبحت فيه ضوابط مهما كان من تعقيدات وصعوبات، لكن في النهاية هناك حلول وهناك دستور يستظل به الجميع ولاتوجد اجتهادات فردية.

وقال عبد المهدي "للمرة الاولى يستقيل رئيس الوزراء، وهي ليست بعيدة لوضعها في مسارات صحيحةيمكن الاستدلال عليها ببساطة وثقة".

ولفت عبد المهدي الى ان خلو المنصب يحصل عندما يغيب رئيس الوزراء وبالتالي لا يوجد خلووالحكومة مستمرة لحين تشكيل الحكومة الجديدة وتسليمها المهام، ولايمكن تصور وجود فراغ اداري او سياسي او امني.

وتابع، المفرح ان هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيسها، موضحا ان رسالة مجلس النواب الى السيد رئيس الجمهورية تفتح الطريق لإختيار رئيس وزراء، وخلال هذه الفترة يمكن لرئيس الجمهورية اختيار رئيس وزراء.

وقال رئيس الحكومة ايضا، انه اذا ما رُشّح رئيس للوزراء ونجح إن شاء الله سنساعده تماما، والموازنة جاهزة، وهناك عدد من الترتيبات والبرنامج الوزاري يمكن ان تساعد في تكوين المنهاج الوزاري الجديد، لافتا الى ان الحكومة الحالية انجزت اعمالا كثيرة ونحن بصدد عمل وثيقة شاملة بانجازات الحكومة خلال السنة الماضية، وكذلك ان الحكومة الحالية حققت انجازات مهمة في العلاقات الخارجية والداخلية والاقتصاد وفي جميع الحقول.

سوار احمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يرجح ترشيح خلف له خلال وقت قصير ويؤكد: الموازنة جاهزة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يرجح ترشيح خلف له خلال وقت قصير ويؤكد: الموازنة جاهزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).