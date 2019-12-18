المباشرة بتنفيذ 32 مشروعاً جديداً في النجف الأشرف

2019/12/18 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة الإعمار في محافظة النجف الأشرف ، عن المباشرة بتنفيذ 32 مشروعاً جديداً في قطاعات خدمية مهمة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 .

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