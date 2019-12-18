اليوم .. منتخب المواي تاي يستهل مشواره في البطولة الآسيوية

2019/12/18 | 10:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهل منتخبنا الوطني للمواي تاي اليوم الأربعاء مشواره في البطولة الآسيوية المقامة حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي وتستمر لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة أكثر من (300) لاعب ولاعبة يمثلون (26) دولة آسيوية.

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