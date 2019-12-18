سومو تبيع خام البصرة الخفيف بعلاوة أقل

2019/12/18 | 10:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال مصدران تجاريان يوم الأربعاء إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف تحميل يناير كانون الثاني بعلاوة حوالي 90 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي من خلال عطاء فوري.

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