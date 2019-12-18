الصحة والبيئة تشدد على الشركات النفطية الالتزام بمحدداتها في البصرة

2019/12/18 | 10:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شددت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، على الشركات النفطية الالتزام بمحدداتها في البصرة.

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