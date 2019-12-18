خبير يكشف ألوان السيارات الأكثر شعبية في السنوات القادمة

2019/12/18 | 10:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضفي لون الطلاء على السيارة لمسة جاذبية تخطف الأنظار من ناحية، ويعبر عن روح العصر وشخصية قائد السيارة من ناحية أخرى.وأوضح البروفيسور باولو تومينيللي، أن طلاء السيارات سيشهد في السنوات القادمة رواجا كبيرا للألوان “الميتالك” الفاتحة، كلون يمزج بين الفضي والأزرق الأزوري، وهو لون يعكس التوجه نحو السيارات الكهربائية باعتباره لونا تقنيا.وأضاف الأستاذ

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