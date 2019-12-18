فورين بوليسي: أمريكا تحضر لأكبر تخفيض دبلوماسي لموظفيها في العراق

2019/12/18 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، وثيقة الى الكونغرس تتضمن خططا مفص...





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