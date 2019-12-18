الكهرباء تبين اسباب خفض تجهيز الطاقة .. وتحذر

2019/12/18 | 10:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد عزت وزارة الكهرباء انخفاض حجم تجهيز الطاقة في بغداد وعدد من محافظات الوسط، الى اسباب فنية حدثت بعدد من المحطات التوليدية والصيانة الدورية لعدد كبير من الوحدات.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحفي ان “انـخـفـاض تجهيز المـواطـنـين بالتيار الكهربائي في العاصمة وعـدد من محافظات الوسط كديالى وبابل، ...

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