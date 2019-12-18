2019/12/18 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – بقلم دكتور محمد سعيد لا يختلف علماء اللغات في أن اللغة العربية أغنى اللغات السامية مادة وأعذبها سحر بيان، وأرقها حاشية تبيان.وقد نزلت على ألسنة العرب فَجَرَت على ألسنتها سحراً..كلُّ سحر غيره باطل، ولا بدع فكل بلد هي حِلٌ به بابل.وقد انقطعت ألسنة من منابتها، واجتثت لغات من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمة المجد والبيان) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمة المجد والبيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).