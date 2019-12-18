2019/12/18 | 10:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور فاليري سيرغييف الخبير في المركز الفدرالي للبحوث العلمية ونظم التغذية، على أن الصوم على مدى 12-36 ساعة يؤثر إيجابيا في الحالة الصحية للإنسان.ووفقا للخبير، الامتناع عن تناول الطعام لفترات قصيرة يساعد الجسم على تدوير العناصر الغريبة وتحويلها إلى الغلوكوز الضروري للحصول على الطاقة.وعلاوة على هذا، خلال فترة الجوع يحصل الجسم على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طبيب يتحدث عن فائدة الجوع لفترات قصيرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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