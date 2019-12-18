تخفيضات نهاية ٢٠١٩ .. أشتري سيارة بغداد

2019/12/18 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة شركات زسكو لتجارة السيارات عن"تخفيض في أسعار السيارات المصنعة عراقيًا".

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