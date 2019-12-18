أستقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

2019/12/18 | 10:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم الاربعاء، (18 كانون الاول 2019).

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