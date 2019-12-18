2019/12/18 | 11:41 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا يصل العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا يصل العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).