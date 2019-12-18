عزيزي المجرم.. عبد الحميد الصائح

2019/12/18 | 11:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ عبد الحميد الصائح “مجرمون بلا حدود”ليس هذا اسم منظمة دولية على غرار منظمات الاطباء والصحفيين والمحامين وماشابه من المنظمات الخدمية والانسانية التي اعتدنا تسميتها على هذا النحو ، ،كما لم يكن اسما منتخبا من اصحاب (التخصص) انفسهم ، بل هو فكرة اولية ابتكرها عدد من الناشطين الشباب في كولومبيا بعد ان ساد في بلادهم […]

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