طالبان توقف المفاوضات مع أمريكا لحين انسحاب قواتها من افغانستان

2019/12/18 | 11:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الجارية في قطر توقفت إلى حين انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال ذبيح الله مجاهد، إن "المفاوضات مع أمريكا توقفت، وليس هناك حديث عن وقف إطلاق النار أو أي اتفاق"​​​.

وتابع: "بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، سيتفاوض الأفغان فيما بينهم، وسيتخذون القرار في هذا الأمر"، مؤكدا أن "الهدنة ممكنة بعد إنهاء احتلال أفغانستان".

في غضون ذلك، بدأ المؤتمر الثاني لحوار الأمن الإقليمي أعماله في طهران، صباح اليوم الأربعاء، ويشارك فيه أمناء ومستشارو مجالس الأمن القومي وكبار المسؤولين الأمنيين في روسيا والصين والهند وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

ويعقد المؤتمر، الذي يقام بطهران ليوم واحد، بمبادرة واستضافة أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويتناول قضايا الأمن الإقليمي، مع التركيز على موضوع أفغانستان والمكافحة الشاملة لكل أشكال الإرهاب.

وتم عقد المؤتمر الأول العام الماضي بمشاركة إيران وروسيا والصين والهند وأفغانستان، وناقش المشاركون فيه موضوع تعزيز التنسيق بين دول المنطقة في مواجهة الإرهاب التكفيري.

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