القبض على سارق حقائب نسائية في بغداد

2019/12/18 | 11:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على سارق حقائب نسائية في منطقة بغداد الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب بغداد الجديدة القت القبض على متهم لقيامه بعدة سرقات للحقائب النسائية ضمن القاطع".

واضافت انه "بعد التحقيق معه اعترف بعدة سرقات للحقائب النسائية باستخدام عجلته الشخصية"، مشيرةً الى انه "تم عرض اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع) واتخذت بحقه الاجراءات القانونية كافة".

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