روايتين عراقيتين في قائمة البوكر العالمية

2019/12/18 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختارت لجنة التحكيم المعنية بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، قائمتها الطويلة للفائز بجائزتها لعام 2020.

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