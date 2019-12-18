سيدات أمانة بغداد يهيمنَّ على نتائج بطولة النصر والسلام للبولينغ

2019/12/18 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيمن فريق امانة بغداد للمتقدمات على نتائج اليوم الاخير لبطولة النصر والسلام بالبولينغ التي جرت منافساتها على قاعة المركز التدريبي لاتحاد اللعبة في بغداد.

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