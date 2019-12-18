نجم السيتي ينقلب على جوارديولا

2019/12/18 | 11:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد تقرير صحفي ألماني، اليوم الأربعاء، أن ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، حسم مصيره بعد العودة من الإصابة.

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