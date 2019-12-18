القانونية النيابية: قانون الانتخابات ألغى السابق ولا توافق على المادة 15

2019/12/18 | 11:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن تطور المباحثات السياسية بشأن قانون الانتخابات.

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