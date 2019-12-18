شاهد..مرقد الامام الحسين (ع) وسط ضباب كثيف

2019/12/18 | 11:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة كربلاء المقدسة صباح اليوم الاربعاء ضبابا كثيفا انعدمت معه الرؤية بشوارع المدينة....

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