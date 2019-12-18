السلطات العراقية تطلق سراح عن 2700 موقوفاً من المتظاهرين

2019/12/18 | 11:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاتزال الاحتجاجات مستمرة منذ نحو 3 اشهر - الصورة لرويترز

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