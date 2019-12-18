وزارة الكهرباء:رواتب الأجور اليومية مؤمنة

2019/12/18 | 11:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تأمين رواتب الأجور اليومية بالكامل.وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى, إن “الوزارة أمنت التخصيصات المالية لجميع الملاكات ممن تم تعيينهم في الوزارة بفروعها وتشكيلاتها”، نافياً “الأنباء المتداولة بشأن عدم دفع رواتب الأجور اليومية”.وأضاف أن” الوزارة أوقفت التعيينات في الوقت

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