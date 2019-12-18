2019/12/18 | 11:47 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول رئيس الوزراء البرتغالي إلى بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/18 | 11:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول رئيس الوزراء البرتغالي إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول رئيس الوزراء البرتغالي إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).