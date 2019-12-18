2019/12/18 | 11:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول رئيس الوزراء البرتغالي الى بغداد …يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول رئيس الوزراء البرتغالي الى بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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