ما قصة مخفوق الموز والبرتقال واللبن الحارق للدهون؟

2019/12/18 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتاج التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق البطن والخاصرة إلى اتباع نظام غذائي صحي سليم وممارسة التمارين الرياضية المناسبة بشكل منتظم.

وفي موازاة ذلك ينصح بتناول بعض المخفوقات الطبيعية التي تسرع عملية التنحيف.



ومنها مخفوق الموز والبرتقال واللبن.

ويحتاج تحضيره إلى ثمرة موز، ثمرة برتقال، نصف كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، ملعقة من زيت جوز الهند، القليل من الزنجبيل، ملعقتي طعام من بذور الكتان، ملعقتي طعام من بودرة مصل اللبن.

توضع كل المكونات في الخلاط وتخفق جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.

ومن أجل استعادة الرشاقة وإزالة الدهون الزائدة بسرعة من المهم تناول كوب من المخفوق يومياً وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات.



فهذا يحد من الرغبة في تناول الطعام.

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