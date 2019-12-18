صحة النجف توضح حقيقة تسجيل إصابات بإنفلونزا الخنازير في المحافظة

2019/12/18 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

عقل المتحدث باسم دائرة صحة النجف، سالم الحميداوي، الأربعاء (18 كانون الأول 2019) على أنباء تسجيل ح...





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