مصرف الرافدين يوقع عقداً مع الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها

2019/12/18 | 11:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابرم مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عقداً مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب منتسبيها ومنحهم الماستر كارد.وذكر بيان للمصرف تلقت وكالة صدى الاعلام، إنه “تم توقيع عقد مع وزارة الداخلية لتوطين رواتب منتسبيهم واستلام رواتبهم الكترونيا عن طريق بطاقة الماستر كارد”.واشار الى انه “بإمكان منتسبي الداخلية الاستفادة من الخدمات المالية التي يطلقها المصرف والتسهيلات الاخرى”.

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