2019/12/18 | 11:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر لويجي دي سيرفو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن الشعار الذي وضعته الرابطة لحملة مناهضة العنصرية في “الكالتشيو”، بعد سيل الانتقادات للشعار.وكانت الرابطة قد وضعت شعارا للحملة هو صور ثلاثة قردة، للتعبير عن الأجناس المختلفة الأكثر انتشارا، الإفريقي، والأصفر الآسيوي، والملون الأوروبي، وذلك كشعار لحملة مناهضة للأعمال العنصرية التي تكررت مؤخرا في الملاعب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري الإيطالي يعتذر عن حملة مسيئة ضد العنصرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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