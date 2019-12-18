لهذه الأسباب لن يسقط الدولار الأميركي

2019/12/18 | 12:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد التطلعات الصينية والأوروبية لإضعاف هيمنة الدولار الأميركي بصفتها العملة العالمية المختارة واهية، حيث أظهر الاستطلاع العالمي الأخير أن الدولار يستحوذ على 88% من جميع معاملات العملات الأجنبية، وهو رقم حافظ على أعلى مست

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