2019/12/18 | 12:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكوّنات كوبان من الأرز البسمتي.كيلو غرام من أفخاذ الدجاج.نصف كيلو غرام من لحم البقر المقطع.حبتان من البصل المقطّع إلى جوانح.نصف كيلو غرام من البطاطا المقطّعة إلى مكعبات.أربعمئة وخمسون غراماً من البازيلاء المعلّبة.مئتا غرام من الزبيب.مئتا غرام من اللوز المسلوق والمقطّع والمقشّر.كوب من الشعيرية.فلفل أبيض.ملعقتان كبيرتان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمل تمن البرياني على الطريقة العراقية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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